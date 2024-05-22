ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью
22 мая 202418:48
ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Отмечается, что бойцы ВСУ применили реактивную артиллерию HIMARS, в том числе MGM-140 ATACMS и ударные беспилотники.
В результате украинского удара пострадали девять человек. Было зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 34 боеприпаса. Под огонь попали Донецк, Макеевка, Горловка и Волновахский район.
Ранее над Белгородской областью сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ
- Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Британии пройдут 4 июля
- Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году
- Политолог Третьяков покинул программу Соловьева после конфликта с ним
- США увеличили закупку сырья из России
- Франция испытала обновленную ракету ASMPA
- ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью
- Неизданный концертный альбом Луи Армстронга представят на лейбле Verve Records
- Путин призвал оценивать работу правительства по рейтингу качества жизни АСИ
- Мединский заменит Толстого в совете по культуре при президенте
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru