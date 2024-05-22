ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью

ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Силы ПВО за сутки сбили 12 ракет ATACMS и 103 беспилотника ВСУ

Отмечается, что бойцы ВСУ применили реактивную артиллерию HIMARS, в том числе MGM-140 ATACMS и ударные беспилотники.

В результате украинского удара пострадали девять человек. Было зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 34 боеприпаса. Под огонь попали Донецк, Макеевка, Горловка и Волновахский район.

Ранее над Белгородской областью сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры