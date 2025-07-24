Пасынок Сырского прокомментировал информацию о помощи главкома ВСУ отцу в РФ

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Александр Сырский якобы отправил своего отца на лечение в Москву и заплатил миллион рублей, живущий в Австралии приёмный сын главкома отметил, что если это правда, то российским властям «всё известно».

«Властям страны известно, если один из лидеров враждебной страны действительно лечит родителей в частной клинике России и то, каким образом он перевёл деньги», - сказал Иван Сырский.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал на необходимость проверить информацию о денежных переводах главкома ВСУ в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

