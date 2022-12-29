Глава украинской разведки заявил, что военные действия с Россией зашли в тупик

«Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия»,— признался глава украинской разведки в интервью BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе посетил Вашингтон, где попросил президента США Джо Байдена увеличить военную помощь Украине. В этот же день Вашингтон объявил о поставке Украине ЗРК Patriot.

Президент России Владимир Путин утверждает, что ВС РФ уничтожать комплексы ПВО Patriot, если США поставит их Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 25 декабря.

