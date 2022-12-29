Глава украинской разведки заявил, что военные действия с Россией зашли в тупик
Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что военный конфликт на Украине зашел в тупик. Он пояснил, что ни одна из сторон конфликта не может добиться значительных успехов. По его словам, украинской армии по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед.
«Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия»,— признался глава украинской разведки в интервью BBC.
Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе посетил Вашингтон, где попросил президента США Джо Байдена увеличить военную помощь Украине. В этот же день Вашингтон объявил о поставке Украине ЗРК Patriot.
Президент России Владимир Путин утверждает, что ВС РФ уничтожать комплексы ПВО Patriot, если США поставит их Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 25 декабря.
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