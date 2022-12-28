Зеленский назвал целью конфликта с РФ восстановление целостности Украины

По словам президента Украины, власти намерены по итогам противостояния вернуть домой всех украинских военнопленных. Зеленский отметил, что на сегодняшний день им удалось обменять 1456 из них. При этом еще одной целью конфликта Зеленский назвал получение Украиной «новых гарантий безопасности», что должно вылиться в реформу международных организаций.

Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует «вернуть» Крым силой и дипломатией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

