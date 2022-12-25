Путин пообещал на 100% уничтожить комплексы Patriot на Украине
Президент России на 100% уверен в том, что ВС РФ уничтожать комплексы ПВО Patriot, если США поставит их Украине. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 25 декабря.
«Конечно пощелкаем, 100%!», - сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что у Украины таких комплексов «пока нет».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что американские комплексы противовоздушной обороны Patriot являются законной целью для российских военных, если задействованы силами Украины, передает ТАСС. Песков напомнил, что демилитаризация является одной из целей специальной военной операции.
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