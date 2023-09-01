Глава украинской разведки призвал перенести конфликт на территорию России

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не согласился с мнением Владимира Зеленского, который ранее заявил, что военный конфликт должен быть проходить на территории России. Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1.

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По его мнению, Киеву на руку, если операции Украины будут проходить на более широких расстояниях.

Накануне в офисе Зеленского назвали условие окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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