Глава украинской разведки призвал перенести конфликт на территорию России
1 сентября 202313:54
Глава украинской разведки Кирилл Буданов не согласился с мнением Владимира Зеленского, который ранее заявил, что военный конфликт должен быть проходить на территории России. Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1.
По его мнению, Киеву на руку, если операции Украины будут проходить на более широких расстояниях.
Накануне в офисе Зеленского назвали условие окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru