«Просто смешно!»: Зампред Госсовета Крыма о словах Подоляка о разрухе в регионе
Прежде чем уничтожать все российское в Крыму, украинским властям следовало бы избавиться от всего, что построено при советской власти, сказала НСН Алла Пономаренко.
Говорить о разрухе в Крыму и о том, что местные жители жаждут возврата в состав Украины, могут только неадекватные люди, оторванные от реальности. Об этом НСН заявила заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что страны Запада разрешили Киеву «уничтожать все российское» в Крыму. Он добавил, что количество беспилотников «неустановленной природы», атакующих российские территории, будет увеличиваться. По словам Пономаренко, никаких других заявлений от украинских властей ждать не приходится.
«Все, что они говорят, — какой-то сюрреализм. Такое впечатление, что люди принимают какие-то препараты и у них галлюцинации. Смешно, когда Подоляк заявляет, что якобы был в Крыму четыре раза за последние полгода, что здесь все плохо, что местные бабушки ждут возвращения Украины, что с приходом Подоляка с Зеленским все будет замечательно. Можно подумать, что пограничники спокойно пропустили Подоляка, а каждая бабушка на улице его узнает, даже при совершенно заурядной внешности. Люди, занимающие серьезные посты, неадекватно оценивают обстановку. У нас произошли очень серьезные изменения к лучшему, у Крыма совершенно иной облик, нежели при украинской власти», — сказала Пономаренко.
Также собеседница НСН посоветовала украинским властям уничтожить все советское на территории Украины — от многоэтажных домов до мостов.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о победе Киева в противостоянии с Москвой и возврате Крыма в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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