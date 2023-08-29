Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что страны Запада разрешили Киеву «уничтожать все российское» в Крыму. Он добавил, что количество беспилотников «неустановленной природы», атакующих российские территории, будет увеличиваться. По словам Пономаренко, никаких других заявлений от украинских властей ждать не приходится.

«Все, что они говорят, — какой-то сюрреализм. Такое впечатление, что люди принимают какие-то препараты и у них галлюцинации. Смешно, когда Подоляк заявляет, что якобы был в Крыму четыре раза за последние полгода, что здесь все плохо, что местные бабушки ждут возвращения Украины, что с приходом Подоляка с Зеленским все будет замечательно. Можно подумать, что пограничники спокойно пропустили Подоляка, а каждая бабушка на улице его узнает, даже при совершенно заурядной внешности. Люди, занимающие серьезные посты, неадекватно оценивают обстановку. У нас произошли очень серьезные изменения к лучшему, у Крыма совершенно иной облик, нежели при украинской власти», — сказала Пономаренко.

Также собеседница НСН посоветовала украинским властям уничтожить все советское на территории Украины — от многоэтажных домов до мостов.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о победе Киева в противостоянии с Москвой и возврате Крыма в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

