Экс-глава МИД Германии сравнил наступление ВСУ с масштабами Второй мировой войны

Экс глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что контрнаступление ВСУ станет самым большим сражением в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу ZDF.

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Он выразил мнение, что ситуация на Украине со временем будет только ухудшаться. С каждой стороны, считает Габриэль, примут участие по 30-40 тысяч человек. При этом он считает, что избежать столкновения не удастся, потому что обе стороны выступают за решение конфликта военным путем.

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президенту США Джо Байдену невыгодно приостанавливать конфликт на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Вовк
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