Экс-глава МИД Германии сравнил наступление ВСУ с масштабами Второй мировой войны
Экс глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что контрнаступление ВСУ станет самым большим сражением в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу ZDF.
Он выразил мнение, что ситуация на Украине со временем будет только ухудшаться. С каждой стороны, считает Габриэль, примут участие по 30-40 тысяч человек. При этом он считает, что избежать столкновения не удастся, потому что обе стороны выступают за решение конфликта военным путем.
Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президенту США Джо Байдену невыгодно приостанавливать конфликт на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военная техника НАТО переброшена в северные районы Косова
- СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген
- Чемпиона Олимпиады по теннису Веснина родила второй раз
- Стартовала работа над фильмом «Джон Уик 5»
- Глава «Тинькофф банка» предложил создать альтернативу платежной системе «Мир»
- Памфилова опровергла информацию о её срочной госпитализации
- Сальдо заявил об отравлении в 2022 году боевым веществом близким человеком
- В Минобороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16
- Путин прервал встречу с «Деловой Россией» из-за телефонного звонка президента Бразилии
- Россиянка Блинкова вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru