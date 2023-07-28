Глава «Росатома»: ЗАЭС находится в безопасном состоянии

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в безопасном состоянии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС

Он отметил, что Накануне МАГАТЭ проинспектировала всю территории атомной станции, в том числе замеряла радиационный фон, результаты которого оказались идентичны природному.

Лихачев добавил, что безопасность станции обеспечивают российские войска и Росгвардия.

Ранее днем миссия МАГАТЭ не нашла мин в рабочих зонах Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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