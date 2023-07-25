Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС
25 июля 202306:20
Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской атомной электростанции противопехотные мины направленного действия, сообщает РИА Новости.
Специалисты увидели несколько мин, которые находятся между внутренними и внешними ограждениями по периметру станции. Отмечается, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к ним никто не имеет доступа.
Ранее миссия МАГАТЭ не нашла взрывчатых веществ на ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский боец в одиночку уничтожил более десяти украинских военных
- Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС
- Исследование: россияне хотят получать от работодателя дополнительную пенсию в 30 тысяч рублей
- На Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану
- В Петербурге в результате опрокидывания лодки погиб человек
- Российская теннисистка Андреева обыграла Ястремскую из Украины
- В США заявили о ярости Зеленского из-за потерь ВСУ
- В Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями
- Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины
- Новак поддержал возможное ограничение числа экспортеров бензина из РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru