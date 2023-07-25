Эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили на периферии территории Запорожской атомной электростанции противопехотные мины направленного действия, сообщает РИА Новости.

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Специалисты увидели несколько мин, которые находятся между внутренними и внешними ограждениями по периметру станции. Отмечается, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к ним никто не имеет доступа.

Ранее миссия МАГАТЭ не нашла взрывчатых веществ на ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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