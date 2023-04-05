В Польше предположили, что Зеленский посетит Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, считает экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак. Об этом генерал заявил в интервью Rzeczpospolita.
По мнению бывшего военачальника, в украинском конфликте образовался «стратегический тупик», и близится момент, когда кризис придется завершить политическим путем. Скшипчак допустил, что вскоре можно ожидать компромисса между Москвой и Киевом.
«Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта ... ему нужна именно политическая поддержка», — отметил генерал.
Зеленский 5 апреля прибудет в Варшаву с однодневным визитом по приглашению польского президента Анджея Дуды, напоминает телеканал «360».
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