В Польше предположили, что Зеленский посетит Варшаву для подготовки к переговорам с Россией

По мнению бывшего военачальника, в украинском конфликте образовался «стратегический тупик», и близится момент, когда кризис придется завершить политическим путем. Скшипчак допустил, что вскоре можно ожидать компромисса между Москвой и Киевом.

«Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта ... ему нужна именно политическая поддержка», — отметил генерал.

Зеленский 5 апреля прибудет в Варшаву с однодневным визитом по приглашению польского президента Анджея Дуды, напоминает телеканал «360».

