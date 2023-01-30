«Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для того, чтобы более эффективно защищать Украину против атак россиян», — сказал политик.

По его словам, речь может идти о F16 американского производства или истребителях советской разработки из старых запасов Германии. Хойсген сослался на международное право, согласно которому, по его словам, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, включая боевые танки, а также боевые самолеты.

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о запоздалых поставках танков Abrams говорят о том, что в Киеве в курсе удручающего положения Вооруженных сил Украины, сообщил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

