«А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — заявил эксперт.

Ранее Зеленский News сказал, что прибытие Abrams к августу будет слишком запоздалым.

По мнению заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, США намерены поставлять Украине танки Abrams, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

