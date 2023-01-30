Американский офицер разведки раскрыл смысл послания Зеленского Западу
Слова украинского лидера Владимира Зеленского о запоздалых поставках танков Abrams говорят о том, что в Киеве в курсе удручающего положения Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom офицера разведки США в отставке Скотта Риттера.
«А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — заявил эксперт.
Ранее Зеленский News сказал, что прибытие Abrams к августу будет слишком запоздалым.
По мнению заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, США намерены поставлять Украине танки Abrams, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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