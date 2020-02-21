Глава Минздрава Украины проведет две недели на карантине по коронавирусу
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая завила, что останется на две недели в санатории «Новые Санжары» под Полтавой, куда накануне на карантин доставили эвакуированных из китайского Уханя. По ее словам, это должно успокоить местных жителей.
«Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны», - цитирует РИА ФАН сообщение на странице министра в фейсбуке.
Глава украинского минздрава также подчеркнула, что условия пребывания эвакуированных на карантине тщательно готовились с учетом стандартов Всемирной организации здравоохранения, а также опыта других стран, которые уже вывезли своих граждан из Китая.
Жители Новых Санжар в Полтавской области Украины в четверг устроили стычки с правоохранителями из-за решения властей разместить в местном санатории эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса соотечественников. Спецборт забрал из Уханя 48 граждан Украины и 27 иностранцев, которых по правилам борьбы с коронавирусом COVID-2019 на родине поместят под двухнедельный карантин.
Между тем, львовские врачи спели гимн Украины, отмечая избавление от эвакуированных из Уханя.
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