Глава Минздрава Украины проведет две недели на карантине по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая завила, что останется на две недели в санатории «Новые Санжары» под Полтавой, куда накануне на карантин доставили эвакуированных из китайского Уханя. По ее словам, это должно успокоить местных жителей.

«Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны», - цитирует РИА ФАН сообщение на странице министра в фейсбуке.