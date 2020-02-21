Львовские врачи спели гимн Украины, отмечая избавление от эвакуированных из Уханя

В результате самолет с эвакуированными приземлился в Харькове, после чего автобусы с людьми выдвинулись в сторону Новых Санжар Полтавской области. Однако там местные жители встретили автобусы градом камней и вступили в драку с сотрудниками полиции. Тем не менее эвакуированные украинцы все же были доставлены в госпиталь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Украина скатилась в средневековье.

«Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма (первый президент Украины Леонид Кучма – НСН), Украина - не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина - это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», - заявила она в своем Facebook.

В свою очередь известный блогер Эль Мюрид написал на своей странице, что минувший день, когда «сатанеющие толпы готовы были растерзать соотечественников, эвакуированных из Китая», стал днем современной Украины.

«Степень одичания впечатляет. Настолько, что это заметили и западные СМИ, для которых Украина - это примерно где Сомали или ЦАР по степени интереса к ней. Если у украинцев были иллюзии про европейский путь, то сейчас о них стоит забыть. Ненависть к чужим - это сегодня дикость. Но к своим - вообще за гранью», - отметил он.

