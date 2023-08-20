Глава Минобороны Украины заявил, что может уволиться

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность своей отставки, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Резников пожаловался на острую нехватку саперов в ВСУ

Он заявил, что может покинуть пост по собственному желанию. Решения такого рода принимает глава государства, однако глава военного ведомства допустил, что может и сам отказаться выполнять обязанности.

Как стало известно ранее, Зеленский собрался отправить в отставку министра обороны Резникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
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