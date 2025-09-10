Увеличилось количество отравившихся в подмосковном технолицее

Обучение в нём стоит около 1 млн рублей в год. Учащиеся отравились после обеда в столовой 8 сентября. Сначала плохо себя почувствовали ребята из 4-го класса. Затем к ним присоединились ученики от 3-го до 10-го классов. Дети и подростки грешат на блюда из курицы.

Администрация технологического лицея сообщила, что у 9-го и 10-го классов введено дистанционное обучение. Ученики сообщают, что дистанционка в связи с массовым отравлением введена почти на неделю для всех классов заведения.

Ранее в Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

