Увеличилось количество отравившихся в подмосковном технолицее
Количество отравившихся в подмосковном лицее им. В. И. Долгих увеличилось до 40 человек, сообщает Telegram-канал Baza.
Обучение в нём стоит около 1 млн рублей в год. Учащиеся отравились после обеда в столовой 8 сентября. Сначала плохо себя почувствовали ребята из 4-го класса. Затем к ним присоединились ученики от 3-го до 10-го классов. Дети и подростки грешат на блюда из курицы.
Администрация технологического лицея сообщила, что у 9-го и 10-го классов введено дистанционное обучение. Ученики сообщают, что дистанционка в связи с массовым отравлением введена почти на неделю для всех классов заведения.
Ранее в Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru