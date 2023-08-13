Резников пожаловался на острую нехватку саперов в ВСУ

Украинская армия испытывает острую нехватку подготовленных саперов, заявил в интервью газете The Guardian министр обороны страны Алексей Резников.

На Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану

Он отметил, что у Киева есть опытные саперы, но их крайне недостаточно для протяженной линии фронта. По словам Резникова, Украина «критически нуждается» в оборудовании для разминирования.

Глава военного ведомства полагает, что Запад может помощь в рамках так называемой коалиции по разминированию. Нехватка саперов ограничивает наступательные возможности ВСУ, констатировал Резников.

По информации газеты The Times, Украина и западные союзники начали обвинять друга друга в неудачах контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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