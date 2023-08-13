Резников пожаловался на острую нехватку саперов в ВСУ
Украинская армия испытывает острую нехватку подготовленных саперов, заявил в интервью газете The Guardian министр обороны страны Алексей Резников.
Он отметил, что у Киева есть опытные саперы, но их крайне недостаточно для протяженной линии фронта. По словам Резникова, Украина «критически нуждается» в оборудовании для разминирования.
Глава военного ведомства полагает, что Запад может помощь в рамках так называемой коалиции по разминированию. Нехватка саперов ограничивает наступательные возможности ВСУ, констатировал Резников.
По информации газеты The Times, Украина и западные союзники начали обвинять друга друга в неудачах контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WSJ: безуспешное наступление ВСУ снижает шансы на переговоры с РФ
- Польша прикроет Брестские ворота американскими вертолетами Apache
- Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной взрыва в доме в Белгороде
- Минобороны Франции сообщило о завершении обучения 6 тыс солдат ВСУ
- Резников пожаловался на острую нехватку саперов в ВСУ
- Минсельхоз заявил о снижении цен на картофель на 23%
- Independent: атаки Украины в Черном море спровоцируют новый конфликт
- СМИ: в результате взрыва в Белгороде поврежден многоквартирный дом
- «Динамо» обыграло «Балтику» в четвертом туре РПЛ
- Экс-советник Кучмы: Украина никогда не вернет утраченные территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru