Резников пожаловался на острую нехватку саперов в ВСУ

Он отметил, что у Киева есть опытные саперы, но их крайне недостаточно для протяженной линии фронта. По словам Резникова, Украина «критически нуждается» в оборудовании для разминирования.

Глава военного ведомства полагает, что Запад может помощь в рамках так называемой коалиции по разминированию. Нехватка саперов ограничивает наступательные возможности ВСУ, констатировал Резников.

По информации газеты The Times, Украина и западные союзники начали обвинять друга друга в неудачах контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

