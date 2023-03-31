Глава Минобороны Украины попросил ЕС усилить поставки тяжелой техники

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом. Он заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на встрече с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк. Совещание, на котором присутствовали представители 40 стран Европы, прошло накануне. Об этом говорится на едином портале правительства Украины.

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Резников поблагодарил всех за «системную поддержку и проделанную работу». По словам министра, благодаря поставкам западного вооружения ВСУ «имеют успехи на поле боя». Он добавил, что сейчас армия нуждается в тяжелой технике и подготовленных резервах, так как готовится к контрнаступлению

Ранее Резников заявлял, что контрнаступление может состояться в апреле-мае и пройдет оно по нескольким направлениям, передает НСН.

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Фото: telegram.org
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