Глава Минобороны Украины попросил ЕС усилить поставки тяжелой техники

Резников поблагодарил всех за «системную поддержку и проделанную работу». По словам министра, благодаря поставкам западного вооружения ВСУ «имеют успехи на поле боя». Он добавил, что сейчас армия нуждается в тяжелой технике и подготовленных резервах, так как готовится к контрнаступлению

Ранее Резников заявлял, что контрнаступление может состояться в апреле-мае и пройдет оно по нескольким направлениям, передает НСН.

