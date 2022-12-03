Глава минкульта Украины: Речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ

«Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес. Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, и эта информация появилась сегодня о регистрации в госреестре», — цитирует слова Ткаченко РИА Новости.

Ткаченко заявил, что юридические процедуры не имеют отношения к ситуации в Киево-Печерской лавре. Украинский министр напомнил, что все здания лавры находятся в собственности у государства. Несмотря на юридические процедуры, «ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется».

23 ноября синод УПЦ заявил о безосновательности обвинений в сотрудничестве с Россией и призвал не разжигать внутреннюю войну. Заявление было принято в связи с обысками в Киево-Печерской лавре, где была обнаружена пророссийская литература. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН назвал пиаром действия Службы безопасности Украины.

«Ничего на самом деле не происходит, это не более, чем пиар СБУ. Еще весной было заявление администрации президента, которое осаживало подобные инициативы некоторых ретивых депутатов Верховной рады, справедливо замечая, что Украине для полного счастья не хватает только гражданско-религиозного конфликта. Заявление синода УПЦ было резким, антивоенным, антироссийским. Таких заявлений они еще не делали, теперь они стремятся доказать (киевской власти, - прим. НСН), что они свои: «я же ваш, буржуинский!», - сказал Кураев.

