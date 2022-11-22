СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре

Во вторник украинские СМИ сообщили, что СБУ пришла с обысками на территорию лавры. Отмечалось, что силовики якобы ищут оружие и «русских диверсантов», пишет «Свободная пресса».

«СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с национальной полицией и национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», — отметили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что проводят мероприятия для проверки данных об использовании помещений для «сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д», проверки лиц «относительно их причастности противоправной деятельности», «ограждения населения от провокаций и террористических актов».

