СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории Киево-Печерской лавры. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале спецслужбы.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что СБУ пришла с обысками на территорию лавры. Отмечалось, что силовики якобы ищут оружие и «русских диверсантов», пишет «Свободная пресса».
«СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с национальной полицией и национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», — отметили в спецслужбе.
В СБУ подчеркнули, что проводят мероприятия для проверки данных об использовании помещений для «сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д», проверки лиц «относительно их причастности противоправной деятельности», «ограждения населения от провокаций и террористических актов».
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