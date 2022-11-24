«Просто пиарятся!» Кураев объяснил обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре

Собеседник НСН отметил, что в монастыри приходят жить люди разных взглядов и это ни для кого не новость.

«В любом монастыре найдутся странные люди, которые пришли туда пожить – паломники, трудники, огромное количество тех, кому после отсидки некуда идти. Поэтому, если нашелся в Киевской лавре один человек со странной биографией, то что в этом удивительного? Среди трудников и монахов масса людей живут в своем мире, согласно которому им нельзя получать новые электронные документы, они держатся за старые советские паспорта. Это новость? Любой человек, следящий за историей православия на постсоветском пространстве, это знает», - говорит Кураев.

Запрещенный в служении протодиакон считает, что Москве не удастся удержать в своей орбите украинскую церковь.

«Делать вид, что Москве удастся сохранить украинскую церковь в своей орбите – наивно. Я еще в 2014 году говорил, что первый солдат, который переступит украинскую землю похоронит УПЦ Московского патриархата», - резюмировал Кураев.

Ранее Кураев объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» желание РПЦ включить «веру» в стратегию нацбезопасности России. По его словам, на фоне этого РПЦ сможет расширить свое влияние.

