«Просто пиарятся!» Кураев объяснил обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре
Тем не менее, Москве не удастся сохранить в своей орбите Украинскую православную церковь, сказал НСН запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
СБУ просто пиарятся на обысках в Киево-Печерской лавре и других монастырях Украинской православной церкви, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН.
23 ноября синод УПЦ заявил о безосновательности обвинений в сотрудничестве с Россией и призвал не разжигать внутреннюю войну. Заявление было принято в связи с обысками в Киево-Печерской лавре, где была обнаружена пророссийская литература. Кураев назвал пиаром действия Службы безопасности Украины.
«Ничего на самом деле не происходит, это не более, чем пиар СБУ. Еще весной было заявление администрации президента, которое осаживало подобные инициативы некоторых ретивых депутатов Верховной рады, справедливо замечая, что Украине для полного счастья не хватает только гражданско-религиозного конфликта. Заявление синода УПЦ было резким, антивоенным, антироссийским. Таких заявлений они еще не делали, теперь они стремятся доказать (киевской власти, - прим. НСН), что они свои: «я же ваш, буржуинский!», - сказал Кураев.
Собеседник НСН отметил, что в монастыри приходят жить люди разных взглядов и это ни для кого не новость.
«В любом монастыре найдутся странные люди, которые пришли туда пожить – паломники, трудники, огромное количество тех, кому после отсидки некуда идти. Поэтому, если нашелся в Киевской лавре один человек со странной биографией, то что в этом удивительного? Среди трудников и монахов масса людей живут в своем мире, согласно которому им нельзя получать новые электронные документы, они держатся за старые советские паспорта. Это новость? Любой человек, следящий за историей православия на постсоветском пространстве, это знает», - говорит Кураев.
Запрещенный в служении протодиакон считает, что Москве не удастся удержать в своей орбите украинскую церковь.
«Делать вид, что Москве удастся сохранить украинскую церковь в своей орбите – наивно. Я еще в 2014 году говорил, что первый солдат, который переступит украинскую землю похоронит УПЦ Московского патриархата», - резюмировал Кураев.
Ранее Кураев объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» желание РПЦ включить «веру» в стратегию нацбезопасности России. По его словам, на фоне этого РПЦ сможет расширить свое влияние.
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