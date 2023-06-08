Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «1+1» ответил хамством на предложение президента Турции Тайипа Эрдогана провести международное расследование подрыва Каховской ГЭС.
«Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», - сказал дипломат.
В беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским Эрдоган призвал организовать международную комиссию для расследования подрыва ГЭС, в которую бы входили обе стороны конфликта, члены ООН и Турции.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что окажет главе Украины Владимиру Зеленскому помощь в связи с произошедшим на Каховской ГЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение о грозах и шквалистом ветре в Подмосковье
- СМИ: ВСУ начали наступление на Пологи, Токмак и Васильевку
- Минпромторг предложил ввести цифровой акциз на пиво и сладкие напитки
- Украинский суд заочно осудил депутатов Госдумы за признание независимости ДНР и ЛНР
- Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС
- Шойгу: Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники на СВО
- Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло до 31 человека
- СМИ: Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России
- «Повысят баллы или нет?»: как подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ
- В Хургаде российский турист погиб после нападения акулы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru