Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС

«Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», - сказал дипломат.

В беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским Эрдоган призвал организовать международную комиссию для расследования подрыва ГЭС, в которую бы входили обе стороны конфликта, члены ООН и Турции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что окажет главе Украины Владимиру Зеленскому помощь в связи с произошедшим на Каховской ГЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».