Зеленский возмутился реакцией ООН на разрушение Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild заявил, что «сильно разочарован и шокирован» реакцией Организации Объединенных Наций (ООН) на происшествие на Каховской гидроэлектростанции.
По его словам, крупнейшие международные организации не ответили на запрос Украины о помощи или отказали «в дипломатических формулировках».
«Мы не получили ответа. Я в шоке», - сказал украинский лидер.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из подтопленных районов эвакуировали более четырех тысяч человек. Он уточнил, что в регионе действуют пункты временного размещения на три тысячи мест, передает «Радиоточка НСН».
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