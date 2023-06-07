Зеленский возмутился реакцией ООН на разрушение Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild заявил, что «сильно разочарован и шокирован» реакцией Организации Объединенных Наций (ООН) на происшествие на Каховской гидроэлектростанции.

В ООН спрогнозировали ухудшение ситуации в районе Каховской ГЭС

По его словам, крупнейшие международные организации не ответили на запрос Украины о помощи или отказали «в дипломатических формулировках».

«Мы не получили ответа. Я в шоке», - сказал украинский лидер.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из подтопленных районов эвакуировали более четырех тысяч человек. Он уточнил, что в регионе действуют пункты временного размещения на три тысячи мест, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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