Глава МИД Индии назвал число участвующих в СВО индийцев
В зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Российской Армии участвовали 202 гражданина Индии, заявил министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх в письменном ответе в парламент страны. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на письмо.
По словам Сингха, индийцы были «завербованы в российские вооруженные силы».
Главы МИД Индии также добавил, что 119 человек были досрочно уволены. Сейчас продолжаются усилия по досрочному увольнению еще 50 человек, добавил Сингх.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что северокорейские воины защищали Курскую область, как собственную Родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
