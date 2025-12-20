Глава МИД Индии назвал число участвующих в СВО индийцев

В зоне специальной военной операции (СВО) на стороне Российской Армии участвовали 202 гражданина Индии, заявил министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх в письменном ответе в парламент страны. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на письмо.

По словам Сингха, индийцы были «завербованы в российские вооруженные силы».

Главы МИД Индии также добавил, что 119 человек были досрочно уволены. Сейчас продолжаются усилия по досрочному увольнению еще 50 человек, добавил Сингх.

ФОТО: Zuma / ТАСС
