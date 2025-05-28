Шойгу поблагодарил защищавших Курскую область воинов КНДР

Северокорейские воины защищали Курскую область, как собственную Родину. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении «западных приспешников»

На встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ он поблагодарил корейских бойцов и указал, что в России намерены увековечить память погибших.

«В развитие договоренностей... мы будем продолжать работу по увековечению памяти погибших корейских братьев», - заключил Шойгу.

Ранее посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что в честь северокорейских солдат в Курской области создадут памятники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьКНДРСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры