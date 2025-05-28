Шойгу поблагодарил защищавших Курскую область воинов КНДР

На встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ он поблагодарил корейских бойцов и указал, что в России намерены увековечить память погибших.

«В развитие договоренностей... мы будем продолжать работу по увековечению памяти погибших корейских братьев», - заключил Шойгу.

Ранее посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что в честь северокорейских солдат в Курской области создадут памятники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

