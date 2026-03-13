Идею РСТ собирать «по копеечке» за выезд за рубеж сравнили с «колхозным фондом»
Российская система защиты прав «застрявших» в других странах туристов одна из лучших в мире, что доказала ситуация в ОАЭ, сказал в эфире НСН Александр Осауленко.
Введение каких-то новых налогов для выезжающих за границу туристов противоречит Конституции РФ, заявил в интервью НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский ранее предложил собирать с каждого туриста «по копеечке», чтобы спасти тех, кто застрял за границей. Осауленко отметил, что в этой идее много противоречий.
«Эта идея не нова, но она несет в себе достаточно большое количество противоречий. Во-первых, фактически "собирать по копеечке" с каждого - это налог. Когда подобное предложение в очередной раз поступило, его категорически отмели, потому что оно противоречит положениям Конституции РФ о свободе выезда и тому подобном. Во–вторых, в России одна из лучших в мире систем защиты граждан в подобных ситуациях, когда в определенных случаях государство занимается организацией этих моментов, либо бизнес берет на себя эти все издержки. Бывают ситуации, как, например, сегодняшняя или постпандемийная, когда и государство, и бизнес в этом вопросе объединяются, и общими усилиями решается вопрос не только вывоза российских граждан, но и вопросы финансовой компенсации», - подчеркнул он.
По словам Осауленко, застрявшие в ОАЭ иностранные туристы приводили в пример российскую систему помощи в подобных ситуациях.
«В качестве примера можно привести ситуацию с ОАЭ (где было прервано авиасообщение из-за последствий военного конфликта Израиля и США с Ираном – прим. НСН), я там был и участвовал в этом процессе. Я присутствовал при некоторых разговорах иностранных туристов со своими представителями, и все ссылались: посмотрите, как действует Россия и как действуют остальные. Я не скрывал своей гордости!» - подчеркнул эксперт.
При этом он напомнил о неудачном опыте создания аналога «колхозного фонда».
«В начале 2010-х годов у нас планировали создать систему единого фонда, так называемого, а-ля "колхозного". В результате мы получили то, что в 2014 году около 20 туристических компаний поступили недобросовестно: взяли деньги у туристов, а рассчитывались потом за них все остальные. Когда оно общее, непонятно, каким образом добросовестные будут отвечать за недобросовестных. Когда же есть четкое разграничение, как сегодня, мы понимаем, в каких случае государство отвечает за своих граждан, а в каких бизнес отвечает за своего потребителя», - заключил собеседник НСН.
Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, бывший квнщик Сангаджи Тарбаев летом 2025 года предложил ввести для туристов дополнительный сбор при покупке путевок в размере 200-300 рублей, чтобы поддержать отрасль, напоминает «Радиоточка НСН».
