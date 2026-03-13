Финансист: С 2027 года банки будут массово отказывать россиянам в выдаче карт

Российские банки начнут массово отказывать в выдаче банковских карт гражданам в 2027 году из-за реестра карт, считает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что к 2027-му в стране заработает единая система учета карт россиян.

По словам Трепольского, изменения «почувствуются» в два этапа. Так, 1 сентября начнут действовать лимиты на количество карт внутри одного банка.