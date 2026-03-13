Финансист: С 2027 года банки будут массово отказывать россиянам в выдаче карт

Российские банки начнут массово отказывать в выдаче банковских карт гражданам в 2027 году из-за реестра карт, считает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что к 2027-му в стране заработает единая система учета карт россиян.

По словам Трепольского, изменения «почувствуются» в два этапа. Так, 1 сентября начнут действовать лимиты на количество карт внутри одного банка.

«Взломать можно всё»: Как защитить от утечек единый реестр банковских карт россиян

«Однако настоящий контроль начнется в 2027 году, когда запуск реестра сделает бессмысленным «серийное» открытие карт в разных банках. Именно тогда банки начнут отказывать в выдаче новых карт, ссылаясь на избыточность или высокие комплаенс-риски, основываясь на данных из общего облака», — отметил эксперт.

Вместе с тем Трепольский подчеркнул, что для рядовых пользователей с двумя-тремя картами запуск реестра пройдет почти незаметно. С неудобствами столкнутся «профессиональные вкладчики» и «охотники за бонусами».

По словам эксперта, создание единого реестра карт — логичный шаг ЦБ в сторону «прозрачности» финансового поведения россиян. Основная цель регулятора заключается в борьбе с дропперством, так как реестр позволит моментально выявлять аномальное количество продуктов у одного держателя и будет фильтром для нелегальных схем.

Система с технической точки зрения, вероятно, будет работать по принципу Бюро кредитных историй (БКИ) или платформы «Знай своего клиента». Банки получат доступ к метаданным, автоматически смогут оценивать риск-профиль клиента.

Кроме того, финансист рассказал, что консолидация сведений упростит закрытие «забытых» счетов, которые годами остаются в системе, накапливают комиссии или рискуют быть взломанными.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыРоссияБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры