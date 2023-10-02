Глава МИД Британии: конфликт на Украине идет не по сценарию Запада

По его словам, российские военные в преддверии весеннего контрнаступления украинской армии выкопали траншеи, расставили мины, установили ловушки и физические преграды, что привело к изнуряющему конфликту. Министр признал, что Лондон хотел, чтобы Киев «одержал победу быстро».

По словам Клеверли, украинская армия все равно продвигаются вперед. При этом Западу не просто выступать единым фронтом, поскольку конфликт сильно сказывается на экономике ряда стран.

Ранее Британия намекнула на отправку своего флота в Черное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

