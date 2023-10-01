Британия подготовит 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года

«К концу этого года мы подготовим более 50 тысяч украинских новобранцев», - сказал глава ведомства.

Министр отметил, что Лондон приступил к обучению украинских солдат «задолго до начала» конфликта с Россией.

Ранее Палата представителей Конгресса США отказалась принять две поправки к проекту американского оборонного бюджета, предусматривающие сокращение помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».

