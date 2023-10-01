Британия подготовит 50 тысяч украинских военных до конца 2023 года

Великобритания подготовит на своей территории более 50 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, пишет РИА Новости.

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«К концу этого года мы подготовим более 50 тысяч украинских новобранцев», - сказал глава ведомства.

Министр отметил, что Лондон приступил к обучению украинских солдат «задолго до начала» конфликта с Россией.

Ранее Палата представителей Конгресса США отказалась принять две поправки к проекту американского оборонного бюджета, предусматривающие сокращение помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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