Глава МАГАТЭ представит в Совбезе ООН предложение по защите Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представит 30 мая в Совете безопасности ООН предложение по защите Запорожской АЭС, пишет Франс Пресс.

Издание отмечает, что Гросси надеется найти решение по защите АЭС до возможного контрнаступления Киева.

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22 мая Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельные генераторы из-за отключения Днепровской линии электропередачи.

В связи с этим эксперт по радиационной безопасности Владимир Кузнецов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Запорожская АЭС может с большой натяжкой работать на дизельных генераторах максимум неделю. По его словам, топливные баки постоянно обстреливаются украинской стороной, происходят диверсии

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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