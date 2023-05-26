Глава МАГАТЭ представит в Совбезе ООН предложение по защите Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представит 30 мая в Совете безопасности ООН предложение по защите Запорожской АЭС, пишет Франс Пресс.
Издание отмечает, что Гросси надеется найти решение по защите АЭС до возможного контрнаступления Киева.
22 мая Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельные генераторы из-за отключения Днепровской линии электропередачи.
В связи с этим эксперт по радиационной безопасности Владимир Кузнецов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Запорожская АЭС может с большой натяжкой работать на дизельных генераторах максимум неделю. По его словам, топливные баки постоянно обстреливаются украинской стороной, происходят диверсии
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru