Во Владивостоке более 28 тысяч человек остались без света
Более 28 тысяч местных жителей и семь образовательных учреждений остались без электричества из-за аварии во Владивостоке. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
Авария произошла днем 3 февраля на электросетях ДРСК.
«Отключения коснулись более 150 многоквартирных и частных домов... а также семи образовательных учреждений», - указали в прокуратуре.
Специалисты устраняют аварию, надзорное ведомство контролирует проведение работ.
Ранее некоторые районы Североморска и Мурманска остались без энергоснабжения из-за отключения линии электропередачи, были отменены занятия в школах.
