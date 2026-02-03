Во Владивостоке более 28 тысяч человек остались без света

Более 28 тысяч местных жителей и семь образовательных учреждений остались без электричества из-за аварии во Владивостоке. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Авария произошла днем 3 февраля на электросетях ДРСК.

«Отключения коснулись более 150 многоквартирных и частных домов... а также семи образовательных учреждений», - указали в прокуратуре.

Специалисты устраняют аварию, надзорное ведомство контролирует проведение работ.

Ранее некоторые районы Североморска и Мурманска остались без энергоснабжения из-за отключения линии электропередачи, были отменены занятия в школах.

