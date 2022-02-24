Глава ДНР заявил о росте числа украинских военных, сдавших оружие

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 24 февраля заявил, что количество военных Украины, которые сдали оружие, растет. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 1».

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По его словам, пленных Украины перемещают в места, подготовленные пенитенциарными службами.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.




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ФОТО: РИА Новости
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