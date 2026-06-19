СМИ: Большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по Украине
Подавляющее большинство стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выступили за переговоры с Россией по конфликту на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что в сообществе поддержали председателя Евросовета Антониу Кошту, чей советник ранее якобы провел два телефонных разговора с близким к президенту России высокопоставленным чиновником.
Многие лидеры ЕС поддержали Кошту в стремлении наладить диалог с Москвой. При этом Франция и Германия выступили против, они считают, что время для переговоров неподходящее. Также не поддержали Кошту Дания, Нидерланды и Эстония.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима украинского президента Владимира Зеленского, пишет Ura.ru.
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