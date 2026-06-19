Умер номинант на Grammy музыкальный продюсер Тэй Кит
Американский музыкальный продюсер, номинант на премию Grammy Тэй Кит (Бритавиус Чемберс) умер в возрасте 29 лет. Об этом говорится в сообщении полиция города Нэшвилл американского штата Теннеси в соцсети Х.
Тело продюсера обнаружили в его квартире.
«Признаков насильственной смерти в деле о смерти 29-летнего Бритавиуса Чемберса... не обнаружено», - подчеркнули правоохранители.
Причина смерти продюсера не называется.
Тэй Кит родился в 1996 году в Мемфисе. Он начал сочинять и публиковать музыку в 14 лет, продюсер стал известен по работе с музыкантами Eminem, Drake, Travis Scott. В 2019 году его номинировали на Grammy в категории «Лучшая рэп-песня» за композицию Sicko Mode.
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