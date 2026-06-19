Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке дронов

Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении в официальном канале АЭС на платформе «Макс».

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Накануне вечером и минувшей ночью было зафиксировано как минимум 14 ударов по объекту. Возникло возгорание в боксе транспортного цеха.

«Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров... объектов», - отмечается в сообщении.

Никто не пострадал. Персонал ЗАЭС принимает необходимые меры для поддержания ее безопасной и устойчивой работы, несмотря на продолжающиеся провокации.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения в связи с усилением обстрелов около ЗАЭС, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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