Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке дронов
Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении в официальном канале АЭС на платформе «Макс».
Накануне вечером и минувшей ночью было зафиксировано как минимум 14 ударов по объекту. Возникло возгорание в боксе транспортного цеха.
«Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров... объектов», - отмечается в сообщении.
Никто не пострадал. Персонал ЗАЭС принимает необходимые меры для поддержания ее безопасной и устойчивой работы, несмотря на продолжающиеся провокации.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения в связи с усилением обстрелов около ЗАЭС, пишет 360.ru.
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