В Холмске из-за вспышки газовоздушной смеси на АЗС пострадал человек

Вспышку газовоздушной смеси зафиксировали на автозаправочной станции в Холмске, есть пострадавший. Об этом сообщает управление МЧС по Сахалинской области.

«При ведении работ на автозаправке по улице Железнодорожной произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения», - отметили в ведомстве.

В результате ЧП пострадал мужчина. Его госпитализировали в Холмскую центральную районную больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Каршинском районе Узбекистана на пункте заправки бытовых газовых баллонов произошел взрыв, погибли шесть человек, напоминает 360.ru.

