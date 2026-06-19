В Холмске из-за вспышки газовоздушной смеси на АЗС пострадал человек
Вспышку газовоздушной смеси зафиксировали на автозаправочной станции в Холмске, есть пострадавший. Об этом сообщает управление МЧС по Сахалинской области.
«При ведении работ на автозаправке по улице Железнодорожной произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения», - отметили в ведомстве.
В результате ЧП пострадал мужчина. Его госпитализировали в Холмскую центральную районную больницу.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Каршинском районе Узбекистана на пункте заправки бытовых газовых баллонов произошел взрыв, погибли шесть человек, напоминает 360.ru.
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