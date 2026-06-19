Юшков: США не выгодны послабления санкций на нефть из РФ
Игорь Юшков заявил НСН, что санкций, запрещающих российскую нефть, фактически и не было, есть санкции только против отдельных компаний и трейдеров, так что российские рынки сбыта остаются прежними.
Послаблений на санкции против российской нефти не будет, так как она должна была заменить ближневосточную, однако теперь открылся Ормузский пролив. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Последняя лицензия США на поставки нефти из РФ прекратила свое действие 17 июня, отмечают «Известия». Послабления действовали с марта. Дальше, по словам главы США Дональда Трампа, все будет зависеть от динамики цен на нефть. Юшков раскрыл, каковы шансы, что США продлят ослабление санкций против российской нефти.
«Трамп изначально позиционировал это послабление санкций против российской нефти именно как меру, которая должна сдерживать рост цен. Сейчас, во-первых, почти все объемы, которые хранились тогда на танкерах с российской нефтью, уже распроданы. А именно на них распространялось это послабление. С другой стороны, открылся Ормузский пролив, поэтому зачем делать на российскую нефть послабление? Ведь смысл в том, чтобы она заменяла ближневосточную, а раз ближневосточная вернулась, то и послаблений не надо вводить. Но для России это ничего не меняет. Санкций, запрещающих российскую нефть, и не было. Есть санкции против отдельных компаний и отдельных трейдеров», - рассказал он.
Юшков напомнил, что у России устойчивые рынки сбыта – это Индия, Китай, Турция, на которые приходится больше 90% нашего экспорта. Также он раскрыл, как быстро восстановится рынок и цены после разблокировки Ормузского пролива.
«Мы видим, что цены уже закладывают сценарий освобождения Ормузского пролива, потому что судоходство еще полностью не восстановилось, а цены уже снизились. Поэтому, конечно, мировой рынок будет насыщаться за счет прихода ближневосточной нефти. Но я бы сделал ставку на то, что цена все-таки к показателям начала года не вернется, потому что спрос еще повышенный. Ведь мир вместо ближневосточной нефти проедал еще и стратегические запасы, и теперь их надо восполнить. Учитывая, что ситуация на Ближнем Востоке очень шаткая, те, кто не имел стратегических запасов, захотят их формировать», - подытожил он.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов говорил НСН, что возвращение Ирана на рынок не приведет к обвалу цен на нефть, этот объем уйдет в Китай, а глобальный дефицит можно устранить только к следующему году.
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