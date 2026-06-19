Послаблений на санкции против российской нефти не будет, так как она должна была заменить ближневосточную, однако теперь открылся Ормузский пролив. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Последняя лицензия США на поставки нефти из РФ прекратила свое действие 17 июня, отмечают «Известия». Послабления действовали с марта. Дальше, по словам главы США Дональда Трампа, все будет зависеть от динамики цен на нефть. Юшков раскрыл, каковы шансы, что США продлят ослабление санкций против российской нефти.

«Трамп изначально позиционировал это послабление санкций против российской нефти именно как меру, которая должна сдерживать рост цен. Сейчас, во-первых, почти все объемы, которые хранились тогда на танкерах с российской нефтью, уже распроданы. А именно на них распространялось это послабление. С другой стороны, открылся Ормузский пролив, поэтому зачем делать на российскую нефть послабление? Ведь смысл в том, чтобы она заменяла ближневосточную, а раз ближневосточная вернулась, то и послаблений не надо вводить. Но для России это ничего не меняет. Санкций, запрещающих российскую нефть, и не было. Есть санкции против отдельных компаний и отдельных трейдеров», - рассказал он.