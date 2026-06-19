В Приморье запланировали на 2029 год запуск металлургического завода

Металлургический завод для судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Приморский металлургический завод полностью интегрируют в структуру судостроительного кластера. Мощность предприятия составит 1,5 млн тонн в год, основная продукция завода - крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 метра и длиной до 24 метров.

Кроме того, планируется производство труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. Объем выпуска составит до 300 тысяч тонн в год.

Между тем президент Владимир Путин дал разрешение на запуск нового завода «Казанькомпрессормаш» в Татарстане, сообщает 360.ru.

