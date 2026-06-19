В Индии отклонили жалобу Telegram на временную блокировку

Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье Руководство Запорожской АЭС сообщит МАГАТЭ о массированной атаке БПЛА на транспортный цех станции СМИ: Подавляющее большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана отложены Стартовали продажи российских автомобилей Volga