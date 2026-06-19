В Индии отклонили жалобу Telegram на временную блокировку

Высокий суд в Дели отклонил ходатайство компании Telegram, оспаривающее временную блокировку мессенджера в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Доступ к Telegram ограничили в Индии из-за мошенничества с экзаменами

Суд признал законным решение властей о приостановке работы Telegram до 22 июня, изданное в соответствии со статьей 69A закона об информационных технологиях Индии.

Ранее в стране временно заблокировали мессенджер в связи с повторным проведением национального медицинского вступительного экзамена (NEET-UG). Основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что использование мессенджера запретили из-за распространения утечек экзаменационных вопросов, пишет Ura.ru.

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