«Вспомнил отчий дом»: Куртукова объяснила гнев Тинькова на песню «Матушка-Земля»
Татьяна Куртукова в беседе с НСН посоветовала Олегу Тинькову перестать искать врагов, помнить о родине и позволить себе просто жить.
Олега Тинькова (признан в России иноагентом) так зацепила услышанная во Франции «Матушка-Земля», потому что откликнулись его корни, песня напомнила ему, что он не пыль, а часть чего-то большего. Об этом НСН рассказала исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова.
Ранее в соцсетях распространились отрывки из интервью с покинувшим Россию бизнесменом Олегом Тиньковым, в котором он высмеивает россиян, включающих в Европе песню «Матушка-Земля». В песне есть слова: «Для меня — Святая Русь, для других — занозонька», которые и вызвали негодование бизнесмена. «Вы приезжаете в недружественные страны и ставите песню «Матушка-занозушка». А что ж ты это ставишь во Франции?», - возмутился он. Куртукова раскрыла, почему это так зацепило иноагента.
«Я думаю, тут сработала биографическая химия. Олег Юрьевич — человек, который прошел огонь, воду и медные трубы. Он построил империю, победил болезнь, переосмыслил жизнь. А «Матушка-Земля» — это не про политику и не про бизнес. Это про корни. У каждого, даже самого жёсткого переговорщика и миллиардера, есть где-то в подсознании тот самый «отчий дом», та самая бабушкина икона. Песня просто напоминает: ты не пыль, ты часть чего-то большего. В его возрасте и с его опытом эти ноты звучат особенно остро. Его реакция тому подтверждение», - отметила она.
Также Куртукова заявила, что не считает, что покорила Европу, раз ее песню включают даже там, и дала несколько ценных советов Олегу Тинькову.
«Для меня это сигнал не о том, что я «покорила Европу», а о том, что язык души иногда понятнее любого перевода. Это лестно, но это и большая ответственность. Я пою для своих. А то, что подпевают все — это уже подарок. Тиньков уже доказал всем, что может построить банк, выиграть в лейкемии. Теперь можно доказать себе, что можно просто жить. Теперь можно создать наследие, имея такие возможности. Не в виде денег, а в виде смыслов. И перестать искать врагов. Он привык к атаке и обороне, но мир не делится на своих и чужих», - подытожила певица.
Ранее Куртукова в одном из шоу заявила, что после отказа покупать песню у музыканта Юрия Лозы столкнулась с оскорбительными высказываниями с его стороны и принижением значимости ее творчества, передает «Радиоточка НСН».
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