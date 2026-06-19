Олега Тинькова (признан в России иноагентом) так зацепила услышанная во Франции «Матушка-Земля», потому что откликнулись его корни, песня напомнила ему, что он не пыль, а часть чего-то большего. Об этом НСН рассказала исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова.

Ранее в соцсетях распространились отрывки из интервью с покинувшим Россию бизнесменом Олегом Тиньковым, в котором он высмеивает россиян, включающих в Европе песню «Матушка-Земля». В песне есть слова: «Для меня — Святая Русь, для других — занозонька», которые и вызвали негодование бизнесмена. «Вы приезжаете в недружественные страны и ставите песню «Матушка-занозушка». А что ж ты это ставишь во Франции?», - возмутился он. Куртукова раскрыла, почему это так зацепило иноагента.

«Я думаю, тут сработала биографическая химия. Олег Юрьевич — человек, который прошел огонь, воду и медные трубы. Он построил империю, победил болезнь, переосмыслил жизнь. А «Матушка-Земля» — это не про политику и не про бизнес. Это про корни. У каждого, даже самого жёсткого переговорщика и миллиардера, есть где-то в подсознании тот самый «отчий дом», та самая бабушкина икона. Песня просто напоминает: ты не пыль, ты часть чего-то большего. В его возрасте и с его опытом эти ноты звучат особенно остро. Его реакция тому подтверждение», - отметила она.