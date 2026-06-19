Канцлер Австрии Кристиан Штокер накануне, 18 июня, выступил за проведение переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «любой мир начинается с диалога». Об этом он заявил на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Также он подчеркнул, что не имеет значения, как и по каким каналам происходит контакт, важен лишь сам факт переговоров.

Однако австрийский канцлер стал не далеко не первым европейцем, кто захотел наладить диалог с Россией. Кто еще из европейцев уже предлагал пересмотреть риторику в отношении РФ и как на это сморят в Москве – в материале НСН.

КТО ЕЩЕ ЗАГОВОРИЛ О МИРЕ

16 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции на саммите G7 заявил, что европейцы готовы к проведению мирных переговоров с Россией по теме решения украинского конфликта. В то же время он констатировал намерения европейских стран продолжать помогать Киева. Днем позже Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в ЕС начали активно обсуждать вопрос о возможном начале диалога с Россией.