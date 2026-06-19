Троянский конь Европы: Почему в ЕС внезапно призвали к диалогу с Россией
В Евросоюзе подозрительно в унисон начали призывать наладить контакты с Россией и выразили готовность помочь в переговорах с Украиной, но в МИД РФ уже объяснили, что за этим "благом" прячутся коварные планы.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер накануне, 18 июня, выступил за проведение переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «любой мир начинается с диалога». Об этом он заявил на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Также он подчеркнул, что не имеет значения, как и по каким каналам происходит контакт, важен лишь сам факт переговоров.
Однако австрийский канцлер стал не далеко не первым европейцем, кто захотел наладить диалог с Россией. Кто еще из европейцев уже предлагал пересмотреть риторику в отношении РФ и как на это сморят в Москве – в материале НСН.
КТО ЕЩЕ ЗАГОВОРИЛ О МИРЕ
16 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции на саммите G7 заявил, что европейцы готовы к проведению мирных переговоров с Россией по теме решения украинского конфликта. В то же время он констатировал намерения европейских стран продолжать помогать Киева. Днем позже Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в ЕС начали активно обсуждать вопрос о возможном начале диалога с Россией.
Пересмотреть политику в отношении конфликта на Украине призвал Евросоюз и премьер-министр Болгарии Румен Радев. Об этом он сказал еще 27 мая, указав на «серьезные риски». По его мнению, нужно стать первыми, кто настроит контакт с РФ, чтобы не дать другим перехватить инициативу. Двумя днями ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Украина должна сделать ряд уступок, чтобы достичь мира и если она намерена стать частью Евросоюза.
Перед этим похожие заявления прозвучали из Финляндии. Так, глава страны Александр Стубб указал, что страны Евросоюза должны сделать первый шаг и начать переговоры с Россией, а финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема вообще осмелился заявить, что в Европе должны принести извинения РФ за агрессию, а Украина, в свою очередь, должна стать нейтральной страной и не угрожать России.
Тем временем, в Брюсселе 18-19 июня прошел саммит ЕС. По его итогам было опубликовано заявление Совета ЕС, в котором говорится, что Европа должна сыграть ключевую роль в будущем урегулировании конфликта на Украине. В частности, там призвали Россию показать «искреннюю готовность» к миру, прекратить огонь и начать содержательные переговоры.
«Европейский союз и государства-члены готовы внести свой вклад в обеспечение надежных и надежных гарантий безопасности для Украины, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами», — отмечается в заявлении.
Примечательно, что контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Кремлем вызвали возмущение у некоторых европейских лидеров. Об этом накануне также сообщила газета Politico. В публикации уточняется, что многие главы стран ЕС просто жаловались, что их не проинформировали о контактах. Так, 17 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Кошта пытается установить контакт с руководством РФ для урегулирования конфликта на Украине.
В РОССИИ ВСЕХ РАСКУСИЛИ
Напомним, что 18 июня глава МИД Сергей Лавров отметил, что европейцы внезапно начали пытаться настроить диалог с Россией, чтобы «подморозить» конфликт. Таким мнением он поделился с изданием Politico Europe, которое «в последний момент по решению редакции» отменило публикацию материала. Статья вышла на сайте МИД РФ. Он назвал попытку Европы «примириться» с РФ желанием сохранить Украину, как плацдарм для дальнейшей борьбы с Москвой.
По его словам, европейские политики, например, глава евродипломатии Кая Каллас, просто хотят донести до РФ ультиматумы, включая выплату Украине репараций, вывод военного контингента из Приднестровья и Закавказья, а также отмену закона об иноагентах.
Лавров также указал, что несмотря на какие-то заявления о переговорах с Россией, в Европе продолжают оказывать военную помощь ВСУ и игнорируют террористические действия Украины, а также задержания торговых судов России в открытом море.
Также он отметил, что двадцатилетний переговорный опыт России с Европой показывает, что попытка выстраивать диалог с РФ - обманная тактика, направленная на геополитическую экспансию Запада. Лавров также уверен, что европейцы хотят осваивать Украину и Молдавию, а также подмять под себя Армению.
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