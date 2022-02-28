Глава ДНР заявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 28 февраля в эфире канала «Россия 24» заявил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается.
По его словам, мобилизация приостанавливается, потому что «уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе военной операции российский военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru