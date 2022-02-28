Глава ДНР заявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается

По его словам, мобилизация приостанавливается, потому что «уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе военной операции российский военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.

