Глава ДНР заявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 28 февраля в эфире канала «Россия 24» заявил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается.

«Зачистка и нейтрализация!» Спецоперация на Украине обрастает фейками и страшилками

По его словам, мобилизация приостанавливается, потому что «уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе военной операции российский военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры