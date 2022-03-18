Глава ДНР создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу

Отмечается, что документы о предоставлении отсрочки, которые были выданы до вступления в силу указа, будут действительны до особого распоряжения вне зависимости от срока их действия.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для окончания спецоперации на Украине, в России нужно объявлять частичную мобилизацию. По его словам, для того, чтобы закончить спецоперацию, взяв все основные города, потребуется еще много недель.

