Глава ДНР создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

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Отмечается, что документы о предоставлении отсрочки, которые были выданы до вступления в силу указа, будут действительны до особого распоряжения вне зависимости от срока их действия.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для окончания спецоперации на Украине, в России нужно объявлять частичную мобилизацию. По его словам, для того, чтобы закончить спецоперацию, взяв все основные города, потребуется еще много недель.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МобилизацияДНР
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