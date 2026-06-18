Лавров: Путин подробно обсудил на саммите АСЕАН ситуацию на Украине

В рамках саммита АСЕАН в Казани «по Украине был подробный разговор». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, российский лидер Владимир Путин в деталях рассказал участниками саммита о том, «как развивается ситуация».

«И нашу оценку действий киевского режима», - сказал министр.

Ранее Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях ПМЭФ-2026 заявил об отсутствии необходимости приостанавливать боевые действия для старта мирных переговоров с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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