Россиянам рассказали, как избежать опасной встречи в белой акулой

По его словам, следует выбирать оборудованные пляжи со специальными защитными сетками и не плавать в одиночестве, так как «акулы чаще нападают на одиночных пловцов». Также не стоит заходить в воду. И отказаться от блестящих украшений и аксессуаров, которые «напоминают хищникам чешую рыбы».

Кроме того, необходимо следить за предупреждениями спасательных служб и местных властей, не удаляться от береговой линии и правильно выбирать время для купания.

«Стоит помнить, что акулы наиболее активны на рассвете и в сумерках. Старайтесь избегать купания в это время», – подчеркнул Толкачев.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что акулу нельзя провоцировать и показывать ей страх и панику, при встрече с ней лучше всего «повиснуть» в воде или спокойно уплыть, не создавая брызги.

