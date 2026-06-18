Россиянам рассказали, как избежать опасной встречи в белой акулой
Риск встречи с белой акулой во время отдыха на море можно существенно уменьшить, если соблюдать базовые правила безопасности. Об этом «ФедералПресс» рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.
По его словам, следует выбирать оборудованные пляжи со специальными защитными сетками и не плавать в одиночестве, так как «акулы чаще нападают на одиночных пловцов». Также не стоит заходить в воду. И отказаться от блестящих украшений и аксессуаров, которые «напоминают хищникам чешую рыбы».
Кроме того, необходимо следить за предупреждениями спасательных служб и местных властей, не удаляться от береговой линии и правильно выбирать время для купания.
«Стоит помнить, что акулы наиболее активны на рассвете и в сумерках. Старайтесь избегать купания в это время», – подчеркнул Толкачев.
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что акулу нельзя провоцировать и показывать ей страх и панику, при встрече с ней лучше всего «повиснуть» в воде или спокойно уплыть, не создавая брызги.
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