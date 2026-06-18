Москвина отказалась разбираться в мотивах смены спортивного гражданства россиянами

Специалист отметила, что для неё гораздо важнее следить за развитием спорта и за происходящими в мире событиями, а также сделать так, «чтобы наши ученики продолжали оставаться сильнейшими в мире».

«Вернее, чтобы они были готовы к успешному возвращению на международную арену», - заключила она.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему предлагали сменить спортивное гражданство ради участия в Олимпиаде-2026, однако он отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

