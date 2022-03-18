Басурин опроверг создание бесполетной зоны над ДНР
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин опроверг создание бесполетной зоны над республикой. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Он объяснил, что говорил лишь о том, что такая мера имела бы смысл.
Ранее в пятницу, 18 марта, в эфире канала «Россия 24» Басурин допустил создание бесполетной зоны над республиками Донбасса.
Он отметил, что ДНР не надо передавать комплексы ПВО, достаточно лишь, чтобы Россия сама контролировала небо, «как сделать «зонтик» или «купол» бесполетной зоны над нашими республиками».
Басурин также утвердительно ответил на вопрос о том, развёрнут ли уже этот «зонтик».
Накануне в Пентагоне объяснили, что установление бесполетной зоны над Украиной привело бы к ухудшению отношений России и Украины. Киев уже неоднократно призывал Евросоюз и США ввести бесполетную зону над республикой.
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