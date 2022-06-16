Глава ДНР рассказал о сроках окончания спецоперации на Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение военной операции на Украине к концу года. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Песков заявил, что у Украины «большие проблемы»

Пушилин также считает, что Украины как государства в обозримом будущем может просто не стать.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев накануне поставил под сомнение существование Украины на карте мира через два года.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаДНРДенис Пушилин
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