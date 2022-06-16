Глава ДНР рассказал о сроках окончания спецоперации на Украине
16 июня 202210:54
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение военной операции на Украине к концу года. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.
Пушилин также считает, что Украины как государства в обозримом будущем может просто не стать.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев накануне поставил под сомнение существование Украины на карте мира через два года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru