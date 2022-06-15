Медведев засомневался в существовании Украины через два года

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование Украины на карте мира через два года. В своем Telegram-канале он написал, что прочитал новость о том, что Украина по ленд-лизу хочет получить «от своих заокеанских хозяев СПГ» с оплатой поставки через два года.

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«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?», - прокомментировал эту новость Медведев.

Он добавил, что для США это не имеет значения, так как они уже сильно «вложились в проект «анти-Россия».

Президент РФ Владимир Путин в июле прошлого года опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой в частности заявлял, что на территории Украины реализовался проект «анти-Россия», «с чем мы никогда не смиримся».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Медведев
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